Makaveli Lindén (21) tiltalt for drap på Heikki Bjørklund Paltto (24)

innenriks

I tiltalen, som er teken ut etter ordre frå Riksadvokaten, kjem det fram at Paltto vart knivstukken 45 gonger i hovudet, halsen og overkroppen, melder TV 2.

Sakkunnige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettsleg tilrekneleg. Likevel vil påtalemakta i utgangspunktet be om at 21-åringen blir overført til tvunge psykisk helsevern.

Innrømde

Lindén har innrømt å ha drepe 24-åringen i leilegheita til Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober i 2018. Han vart arrestert i Frankrike etter å ha vore på flukt i ni dagar.

Det herskar uvisse rundt den psykiske helsetilstanden til Lindén på gjerningstidspunktet. I desember vart han kjent strafferettsleg tilrekneleg av dei rettspsykiatrisk sakkunnige som har undersøkt han, men under særs sterk tvil. Dei sakkunnige meinte likevel at han var psykotisk då han vart undersøkt.

Innlagt

Etter å ha vorte utlevert frå Frankrike til Noreg i april 2018 var Lindén mange veker på Brøset, eit psykiatrisk sjukehus i Trondheim.

I ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett 6. mai kjem det fram at han vart innlagt på Dikemark i februar i år, der han framleis er innlagt. Han er inntil vidare varetektsfengsla fram til 1. juli.

– Hovudforhandling kan tidlegast fastsetjast våren eller sommaren 2020, står det i rettsavgjerda.