innenriks

Det melder Harstad Tidende.

Etter valdagen 13. september 2021 har Henriksen sete åtte år på Stortinget.

– Eg har halde på med politikk i eit par tiår. Sidan 2002 på heiltid, berre med unntak av halvtanna år med andre jobbar. Eg er veldig stolt over å ha fått representere Harstad og landsdelen i åtte år, men no er det naturleg å gå for eit skifte, seier han.

