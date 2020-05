Nav: Lønnskompensasjonen er forseinka

innenriks

I mars vedtok Stortinget at dei som blir permitterte, skal få full lønn dekt av Nav frå dag 3 til 20. Ordninga skulle vere på plass innan mai.

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpt vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig no, men vi kjem til å trenge meir tid. Det beklagar vi, og vi har stor forståing for at dette er vanskeleg for dei som er rørte, seier beredskapsleiar Yngvar Åsholt i Nav.

Nav jobbar iherdig saman med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne løysingar, opplyser han.

– Må få ordning på plass raskt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier mange står i ein veldig vanskeleg situasjon, og at det er viktig å få dette på plass raskt.

– Alle skal vere trygge på at pengane kjem, men vi må ha løysingar som er mogleg for Nav å handtere. Dei som treng pengar no, og ikkje har ein sparekonto å leve av i ein overgangsperiode, bør søkje om sosialhjelp. Nav-kontora skal praktisere reglane lempelegare enn vanleg, seier han.

Røe Isaksen seier Nav lagar ei heilt ny ordning som det vanlegvis tek lang tid å utvikle. Det er krevjande å finne ei god løysing som er enkel og korrekt, samtidig som ho skal ta høgd for alt frå permisjonsgrad til stillingsbrøker, påpeikar han.

Krev teknisk detaljert løysing

Det er stor pågang til Nav, og etaten har fått inn over 379.000 søknader om dagpengar under permisjon sidan dei mellombelse reglane tredde i kraft. For å få behandla alle, må Nav basere seg på automatisert saksbehandling.

I motsetning til forskotsordninga for dagpengar, som kom på plass på nokre dagar, blir det stilt heilt andre krav til ei teknisk løysing som skal fatte vedtak om rett til ei heil ny yting, som må følgje eit detaljert regelverk.

– Dessutan la vi til grunn at vi må kunne basere oss på inntektsopplysningar som arbeidsgivarar har rapportert til Skatteetaten via a-ordninga. Det har vist seg at a-ordninga ikkje kan gi oss alle opplysningane vi treng for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til ei rekkje feilutbetalingar og at mange ikkje ville fått pengar dei har krav på, seier Åsholt.

Dei som no ventar på utbetaling og er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, har to moglegheiter: Dei som har rett til dagpengar, kan søkje om forskot på dagpengar. Dei som ikkje har tent opp rettar til dette, kan søkje om sosialhjelp.

