Over 4.000 nordmenn henta heim sidan koronakrisa byrja

innenriks

Utanriksdepartementet (UD) har tilrettelagt for 35 flygingar sidan 12. mars. Flya har frakta nordmenn og andre nordiske borgarar frå Kanariøyane, Spania, Kypros, Tyrkia, Italia, Marokko, Brasil, Pakistan, Ghana, Nigeria og Argentina. Dei fleste flygingane har gått til Gardermoen.

Dei aller fleste av flygingane er framhald av ordinære ruter, men norske styresmakter òg har lagt til rette for seks sjarter-flygingar frå stader det ikkje finst kommersielle ruter. Alle passasjerar har betalt for eiga heimreise.

Til no har over 5.000 personar reist heim med hjelp av denne ordninga, som varer fram til 1. juni. Utanriksdepartementet anslår at omtrent 4.100 av desse er norske borgarar.

Fredag vart rundt 70 nordmenn eller personar med opphaldsløyve i Noreg flogne frå Argentina etter at Utanriksdepartementet kom over eit ledig sjarterfly.

