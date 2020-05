SAS-eigar ber Noreg gjere meir

innenriks

– Det er ikkje flyselskapa som har skapt situasjonen, men ekstreme forhold utanfor kontrollen til menneske. Ingen selskap kan løyse dette åleine, seier Wallenberg til Dagens Næringsliv.

Den svenske 64-åringen er éin av tre familiemedlemmer i Wallenberg-konglomeratet i Sverige, som er største private eigar i SAS.

– Alle landa må ta omsyn til spørsmålet om flybransjen er viktig for kritisk infrastruktur og for at landet skal fungere. Svaret mitt er utvilsamt: Ja. Noreg er spesielt avhengig av luftfart, av topografiske grunnar, seier han.

SAS sikra seg førre veke eit lån på 3,3 milliardar svenske kroner, og 90 prosent er støtta av ein statsgaranti frå Danmark og Sverige. Danmark har òg antyda at det kan bli aktuelt med frisk kapital.

Wallenberg kan ikkje love at han går inn med nye pengar denne gongen, men meiner det er naturleg at alle tre landa engasjerer seg.

– Eg synest òg den norske staten må gjere meir, seier han.

Norske styresmakter har tidlegare gitt SAS ein lånegaranti på 1,5 milliardar norske kroner, og Næringsdepartementet seier til DN at garantiordninga i regjeringa allereie er «betydeleg».

(©NPK)