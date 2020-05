Seks av ti støttar gjenopningsplanen til regjeringa

innenriks

Dei fleste er òg positive til at fotballen skal byrje å rulle igjen, og at eliteseriekampar kan spelast frå 15. juni, viser målinga frå Opinions Norsk koronamonitor. 69 prosent støttar dette, medan 64 prosent støttar opninga av treningssentera.

Tre av fire støttar at det blir mogleg at 20 personar kan samlast privat, og omtrent like mange at serveringsstader utan matservering kan opne og at 50 personar kan samlast på offentleg stad. Rundt sju av ti støttar at karanteneplikta går ned til ti dagar og at alle skular opnar denne veka.

Berre 12 prosent av dei 1.300 spurde meiner at opninga går for sakte.

