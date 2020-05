Tusenvis av elevar vender tilbake til skulebenken

innenriks

Ni av ti foreldre svarar at dei vil sende barna sine tilbake på skulen når han opnar, medan om lag éin av ti er uvisse, ifølgje undersøkinga Norsk koronamonitor utført av Opinion.

Fleire har vorte positive dei siste vekene. For nokre veker svara til saman 31 prosent av foreldra at dei anten var uvisse (21 prosent), eller at dei ikkje ville sende barna tilbake til skulen (10 prosent) så snart han opnar.

– For det første opplever nok mange at det er krevjande å ha barna heime, så av reint praktiske årsaker er det betre å sende barna tilbake. For det andre har ein tillit til at situasjonen blir handtert på ein god måte av styresmaktene, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion til VG.

Forskar Robin Ulriksen i Statped, ei statleg spesialpedagogisk teneste for kommunane, meiner at skulane har fått for lita tid til å førebu skuleopninga, ifølgje NRK.

Ulriksen fryktar at dette vil gå ut over dei fagleg svakaste elevane.

– Utfordringa er at skulane berre har fått signal om at dei skal opne igjen. Dei har ikkje fått signal om innhaldet i det dei skal undervise i, noko som gjer at skulen no har store utfordringar med å vite korleis dei skal avvikle skuleåret, seier han.

