Vedum fryktar avgiftshopp i koronaskuggen

Tysdag kjem svaret. Då legg finansminister Jan Tore Sanner (H) fram revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg til forventningar om nye milliardar til kommunane og sjukehusa, er det òg stor spenning knytt til skatte- og avgiftsopplegget for ein kriseramma norsk økonomi.

– Eg er redd regjeringa vil la vanlege folk og enkeltnæringar sitje att med rekninga etter korona, seier Vedum til NTB.

– Frykta mi er at dei vil bruke denne krisa til å gjennomføre nye avgiftsaukar, i håp om at det forsvinn i merksemda rundt krisetiltak.

Biodiesel og elavgift

Vedum viser til at regjeringa så seint som sist veke vedtok ei ny fiskeavgift på minst 100 millionar kroner i kvotemeldinga.

– Eg fryktar òg at regjeringa kan auke elavgifta. Dette er ein vanleg post å hente inn store summar frå med små endringar, seier han – og trekkjer samtidig fram eit tredje punkt.

– I samband med revidert nasjonalbudsjett er det varsla om at regjeringa vil innføre full vegbruksavgift på biodrivstoff.

Dei den gong fire regjeringspartia vart allereie før jul samde om dette. Men innføring av avgifta vart utsett til 1. juli, mellom anna etter sterk kritikk frå NHO og LO. Saka er på høyring, med frist 19. mai.

Eit stort spørsmål er kva det såkalla omsetnadskravet for biodrivstoff blir sett til. Kravet er i dag på 20 prosent. Om det ikkje blir auka betydeleg, vil det kunne påføre transportnæringa ekstra kostnader, fryktar Vedum.

Mellombelse lettar

Samtidig kjem det fleire mellombelse avgiftslettar i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Arbeidsgivaravgifta blir kutta i mai og juni med 4 prosentpoeng, noko som gir ein lette på rundt 6 milliardar til næringslivet og 2 milliardar til kommunane.

Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggjerinæringa blir utsett til juni, og lågmomsen blir kutta frå 7 til 6 prosent fram til 31. oktober.

Budsjettet blir svekt med totalt 60 milliardar i tapte skatte- og avgiftsinntekter og auke i utgifter i folketrygda, anslår Finansdepartementet.

– Må skape jobbar

SVs Kari Elisabeth Kaski ventar at regjeringa i RNB stakar ut kursen for tiltak for å få fleire i jobb.

– Vi er urolege for at arbeidsløysa skal setje seg og bli meir langvarig, og at forskjellane skal vekse, seier ho.

Meir pengar til kommunar og helsevesen står øvst på kravlista til Ap – saman med tiltak for å skape fleire jobbar for å halde aktiviteten oppe i kriseramma bedrifter, mellom anna leverandørindustrien.

– Dette kan ikkje vente, seier Ap-nestleiar Hadia Tajik.

KS har rekna ut at kommunane risikerer å tape 20 milliardar kroner på virusutbrotet. Stortinget vedtok 31. mars ei straksløyving til kommunane på 5 milliardar og garanterte for minst 4 nye milliardar i RNB.

Stortinget har samtidig understreka «at kommunane og fylkeskommunane skal kompenserast for verknader av skattesvikt, inntektsbortfall og meirutgifter i samband med koronaepidemien.»

Gjer opp budsjett Frp

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug har kravd ein eigen krisepakke for maritim næring, og partiet har etterlyst vurderingar av kontantstønaden og gründerpakken treffer godt nok.

Sjølv om Vedum i Aftenposten nyleg tok til orde for breie forlik i Stortinget både om RNB og nye krisepakkar, tyder alt på at regjeringa kjem til å gjere opp RNB med Frp.

Forslaget frå regjeringa til ny definisjon av iskanten var mindre dramatisk enn Frp fryktar på førehand, noko som opnar for «konstruktive forhandlingar om revidert», ifølgje Frp-leiar Siv Jensen.

