138 millionar til næringsdrivande den første veka med stønad

Utbetalinga til frilansarar låg samtidig på rundt 600.000 kroner.

Det viser tal frå Nav.

Sjølvstendig næringsdrivande utgjorde 99 prosent av dei som søkte kompensasjon for tapt inntekt under koronakrisa frå det vart mogleg 4. mai. Resten var frilansarar.

Nav forklarer forskjellen i talet på søkjarar mellom anna med at frilansarar òg kan ha rett til dagpengar.

Snittet for utbetalingar låg på 22.200 kroner for sjølvstendig næringsdrivande og på 11.400 kroner for frilansarar.

For å rekne ut inntektstapet legg ein tidlegare inntekt til grunn og også eventuelle inntekter i månaden søknaden gjeld for.

