59 koronasmitta innlagde på norske sjukehus

innenriks

36 personar er innlagde i Helse sør-aust, ti i Helse vest, ni i Helse Midt-Noreg og fire i Helse nord, ifølgje tal frå Helsedirektoratet tysdag.

Blant helseføretaka er flest pasientar innlagde på Oslo universitetssjukehus, som har tolv innlagde. Ved Helse Bergen er det sju innlagde koronapasientar, medan Akershus universitetssjukehus har fem innlagde.

224 koronasmitta personar i Noreg er melde døde per tysdag. 8.135 personar var smitta av viruset per midnatt, ifølgje tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

