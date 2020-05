Avinor får inntil 4,3 milliardar koronakroner

innenriks

Regjeringa foreslår ei tilleggsoverføring til Avinor på inntil 4,27 milliardar kroner for å bøte på dei økonomiske skadeverknadene koronapandemien har på luftfarten. Samferdselsdepartementet ventar at Avinor vil li eit betydeleg inntektstap, mellom anna ved at flyselskapa er fritekne for lufthamnavgifter fram til 1. juli.

I tillegg til den direkte krisehjelpa får Avinor avdragsfritak på statslån, og regjeringa vil avstå frå å ta ut utbytte frå selskapet i år.

Utviklinga etter andre kvartal er usikker, og det uklart om og når flytrafikken kan ta seg opp igjen til nivået før virusutbrotet, ifølgje departementet, som tek høgde for at virusutbrotet kan medføre varige endringar i folks reisevanar og etterspørselen etter flyreiser.

