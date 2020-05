Campingbilar kan få avgiftshopp frå 2021

innenriks

Ei utrekning frå Virke viser at endringane potensielt kan gi ein avgiftsauke på mellom 90.000 og 170.000 kroner i eingongsavgifta per campingbil frå 2021.

– Mange bedrifter som er avhengige av turistar, slit no. Redninga for mange kan vere nordmenn på ferie i eige land, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– At regjeringa då varslar ein avgiftsauke på campingbilar, er veldig uklokt, meiner han.

Endringa kjem som følgje av EUs nye reknemetode for måling av avgassar (WLTP).

Når det gjeld varebilar, klargjer regjeringa at ho vil jamne ut auken, slik at dei totale avgiftene ikkje blir høgare. Det same blir førebels ikkje gjort for campingbilar.

– Departementet vurderer korleis overgangen til WLTP for campingbilar bør gjennomførast, mellom anna om det vil vere nødvendig med særlege tilpassingar for desse, skriv regjeringa i revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringa vil kome tilbake til den konkrete gjennomføringa i budsjettet for 2021.

Sp vil i behandlinga av revidert nasjonalbudsjett ta til orde for å stanse avgiftsauken ved å gjere endringa såkalla provenynøytral.

Både sal og utleige av bubilar har skote i vêret som følgje av koronakrisa, fordi strenge reiserestriksjonar tvingar nordmenn til å feriere i eige land.

