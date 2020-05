Dyster tale frå finansministeren

innenriks

– Uvisse er det mest definerande for tida vi lever i akkurat no. For mange er det nettopp uvissa som er det tyngste å bere, sa Sanner (H).

Framover vil uvissa bli ein endå tyngre bør, sa han.

– Konsekvensane av krisa blir meir alvorlege. For kvar dag som går. Til verda igjen er slik vi kjenner henne.

Han viste til tidlegare kriser, som bankkrisa i 1987 og finanskrisa i 2008 og oljekrisa fem år tilbake.

– Kor djup denne nedgangen vil bli, veit vi ikkje. Vi anslår at verdiskapinga i Fastlands-Noreg minskar 4 prosent i år. Men fallet kan òg bli endå djupare, sa han.

Sanner viste til at aktiviteten har stoppa heilt eller delvis opp i mange næringar, og at ein av sju personar i arbeidsstyrken er permittert eller arbeidslaus, anten heilt eller delvis.

– Denne krisa er annleis enn dei førre. Og ho er både brattare og djupare.

Det held ikkje å berre sjå til historia. Det er òg nødvendig å tenkje nytt og utvikle nye verkemiddel, sa han.

