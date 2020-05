Kraftig nedgang for reklame i april

innenriks

– Eg kan ikkje hugse å ha sett ein større nedgang på Mediebarometeret på éin månad, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Mediebyråa har dei fire første månadene selt reklame for 2,72 milliardar kroner. I den same perioden i fjor omsette dei for 3,31 milliardar kroner.

Etter at restriksjonane knytte til virusutbrotet sette i gang, har reklamebruken bremsa kraftig. Etter mars viste Mediebarometerets tre første månader ein nedgang på 7,9 prosent samanlikna med fjoråret. Dei ferske tala for april viser ein ytterlegare nedgang på totalt 17,8 prosent.

– Vi går ikkje ut med tal for isolerte månader. Men det er lett å lese at april har vore svært negativ, seier Larsen som likevel trur at enkelte bransjar har kjøpt reklame som vanleg denne perioden. Det gjeld mellom anna daglegvare, byggjevarer og telekom.

Det nasjonale Mediebarometeret måler reklamesal på mellom anna tv, internett, aviser, radio og kino.

(©NPK)