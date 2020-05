Listhaug varslar «knallhardt løp» i budsjettsamtalane

innenriks

Listhaug har ikkje tenkt å stille absolutte krav før forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett.

– Men eg kan love at vi kjem til å køyre eit knallhardt løp for å sikre at politikken til Framstegspartiet får bra gjennomslag, seier ho.

Ho gjer det klart at det ikkje blir aktuelt for Framstegspartiet å vere med på utsetje det planlagde kuttet i eigedomsskatten, slik regjeringa no har foreslått.

– Det ser vi på som ein aldri så liten provokasjon, seier ho.

Eit anna nøkkelkrav frå Framstegspartiets side er betre rammer for olje- og gassnæringa enn det regjeringa har foreslått.

(©NPK)