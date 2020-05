NHO: Må ha ei meir treffsikker hjelp for olje, gass og leverandørindustrien

innenriks

– Regjeringas forslag retta mot olje, gass og leverandørindustrien er ikkje nok til å utløyse aktivitet og sikre norske arbeidsplassar, seier Ole Erik Almlid, administrerande direktør i NHO.

Almlid seier at hjørnesteinsbedrifter, klimasatsingar og arbeidsplassar over heile landet står i fare utan ein meir treffsikker hjelp for næringa.

– I tillegg må politikarane prioritere å kutte skatt på arbeidande kapital, komme i gang med prosjekta på karbonfangst- og lagring og sikre eit kompetanseløft i samarbeid med næringslivet, seier Almlid.

