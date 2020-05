Oljeinntektene fell med nesten 150 milliardar

innenriks

I statsbudsjettet for 2020 var oljeinntektene stipulerte til nærare 245 milliardar kroner. I revidert nasjonalbudsjett er talet altså justert ned til 98 milliardar.

Den viktigaste årsaka er lågare prisar på olje og gass, opplyser oljeminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Petroleumsinvesteringane på norsk sokkel blir antekne å bli rundt 166 milliardar kroner i 2020, noko som er om lag 9 prosent lågare enn det som opphavleg vart lagt til grunn.

– For å halde oppe norske kompetansemiljø og gi aktivitet i norsk økonomi er det no avgjerande at planlagde prosjekt blir gjennomført. Derfor har vi i dag òg lagt fram forslag om mellombelse skattetiltak, seier Bru.

Regjeringa vil gi oljeselskapa ei utsetjing på skatterekninga gjennom endringar i avskrivingsreglane.

(©NPK)