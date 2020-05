Redusert elavgift for utvinning av kryptovaluta i datasenter

innenriks

Vedtaket er ikkje set i verk, i vente på nødvendig avklaring med ESA om forholdet til statsstøttereglane.

Endringa blir anslått å koste staten omkring 10 millionar kroner i 2020, men grunnlaget er usikkert.

– Uvissa og mangelen på føreseielege vilkår som næringa opplever no, er uheldig, skriv departementet.

– Å ha andre avgiftssatsar for kraft som går til kryptoutvinning enn for kraft som går til andre aktivitetar i same datasenter, inneber òg vanskelege avgrensingar og fører til problem med gjennomføring og kontroll, heiter det.

