Regjeringa bryt handlingsregelen – vil bruke nesten 420 oljemilliardar i år

innenriks

Regjeringa vil bruke 174,4 milliardar oljekroner meir enn i fjor, kjem det fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Årsaka til den dramatisk auken i pengebruken er dei økonomiske skadeverknadene koronakrisa har påført norsk økonomi.

Utsiktene for norsk økonomi er betydeleg svekt. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 blir anslått BNP for Fastlands-Noreg å falle med 4,0 prosent i år, men uvissa er stor, skriv Finansdepartementet i ei melding om nøkkeltala i budsjettforslaget.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneverande år blir no anslått til 5,1 prosent. Det er betydeleg høgare enn då budsjettet vart lagt fram i fjor haust.

Noreg har no den høgaste registrerte arbeidsløysa på 75 år. Sjølv om arbeidsløysetoppen truleg er passert, ventar regjeringa at arbeidsløysa skal auke frå 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i heile 2020.

Sanner: Krisa har kosta mykje

Departementet offentleggjorde dei mest sentrale nøkkeltala frå budsjett klokka 8 tysdag morgon, medan heile budsjettforslaget først blir lagt fram klokka 10.45. Men berre ut frå den ekstraordinære pengebruken som følgje av pandemien så langt er det ingen tvil om at både storleiken på, og innhaldet i, revidert nasjonalbudsjett blir kraftig påverka av koronakrisa.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kom ikkje med konkrete tal då han var gjest på NRKs Politisk kvarter tysdag morgon, men slo fast at «koronakrisen har kosta mykje for mange» og at «det er mange som no betaler ein veldig høg pris».

Regjeringa har allereie brukt 140 milliardar kroner på økonomiske tiltak og 100 milliardar på lånegarantiar. På toppen av dette kjem nye milliardar til kollektivtransport, Avinor, pakkereiseselskapa og kultur, idrett og det frivillige i revidert.

I tillegg blir 2020-budsjettet svekt av 60 milliardar i tapte skatte- og avgiftsinntekter og auke i utgifter i folketrygda, anslår Finansdepartementet.

Kamp om kommunekronene

Om kommunane får nok hjelp til å handtere ekstrautgiftene sine under koronapandemien, teiknar til å bli eitt av dei store stridsområda. Det er betydeleg avvik mellom anslaget til regjeringa for det økonomiske tapet til kommunane som følgje av koronakrisa og anslaga KS, interesseorganisasjonen til kommunane, har kome med.

– Det er altfor tidleg å seie korleis det vil utvikle seg. Men det er naturleg å gå ut frå at skatteinntektene blir lågare i 2021 enn det dei var i 2019, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Regjeringa lovar kommunane mellom 1,6 og 2 milliardar kroner meir å rutte med neste år, sjølv om skatteinntektene kan rase på grunn av koronakrisa, og fastslår at kommunane og fylkeskommunane vil ha ein vekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliardar kroner i 2021.

Dei frie inntektene til kommunane består av tilskot frå staten og skatteinntekter.

Milliardar allereie utbetalt

6,5 milliardar kroner er alt utbetalte i krisehjelp, og kommunane vil få nyte godt av 2,2 milliardar kroner i lågare arbeidsgivaravgift. Samtidig får kollektivtrafikken no totalt 2,5 milliardar i krisehjelp.

Det andre svaret frå regjeringa er at ein betydeleg lågare pris- og lønsvekst enn ein hadde gått ut frå, vil gi store innsparingar for kommunane i kriseåret 2020.

– Det utgjer over 9 milliardar kroner, sa Astrup (H) til TV 2 måndag.

Sanner kan dessutan vise til at regjeringa i slutten av mai vil kome med ein ny krisepakke for å skape meir aktivitet i økonomien, også i kommunane.