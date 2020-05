innenriks

Regjeringa vil bruke 174,4 milliardar oljekroner meir enn i fjor, kjem fram det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Virusutbrotet har ramma norsk og internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi er betydeleg svekt. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 blir anslått BNP for Fastlands-Noreg å falle med 4,0 prosent i år, men uvissa er stor, skriv Finansdepartementet i ei melding om nøkkeltala i budsjettforslaget.