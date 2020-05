Regjeringa vil ha nullmoms for djupnejournalistikk

innenriks

– Tidsskrift og fagpresse har ei viktig rolle å spele for debatt og utvikling innanfor ulike næringsgreiner, fag, organisasjonar og særinteresser. Det er derfor viktig at vi no får eit momsregelverk som opnar for å utnytte moglegheitene som ligg i digital publisering av djupnejournalistikk, seier kulturminister Abid Q. Raja (V) i ei pressemelding.

Forslaget inneber at momsfritaket for aviser blir utvida til å omfatte elektroniske publikasjonar med ei djuptgåande dekning av nyheits- og aktualitetsstoff, heiter det.

Om endringa trer i kraft 1. juli, blir det anslått at provenytapet blir om lag 25 millionar kroner og 15 millionar kroner bokført i 2020.

(©NPK)