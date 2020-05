SV spår fiskesmell for regjeringa

innenriks

Korleis den lukrative oppdrettsnæringa skal skattleggjast, har lenge vore gjenstand for ein solid dragkamp. Som ein del av revidert nasjonalbudsjett varsla regjeringa tysdag fleire endringar i skattlegginga.

Mellom anna foreslår regjeringa å innføre produksjonsavgift på laks, aure og regnbogeaure på 40 øre per kilo produsert fisk frå 2021. Dette vil gi kystkommunane om lag 500 millionar kroner i årlege inntekter, anslår Finansdepartementet.

– Gir med éi hand, tek med den andre

Men samtidig foreslår regjeringa at denne avgifta skal erstatte delar av inntektene av salet av konsesjonar som kystkommunane har fått gjennom Havbruksfondet. I dag går 80 prosent av desse inntektene til havbrukskommunar og -fylke, medan staten tek 20 prosent. Men dette vil regjeringa endre til at staten skal ta 75 prosent.

– Dei gir med den eine handa og tek med den andre. Men det kjem ikkje til å gå gjennom i Stortinget, slår SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes fast overfor NTB.

– Det er langt meir krise i kystkommunane enn det er i Finansdepartementet. Eg er sikker på at det vil vere eit fleirtal mot denne omlegginga, seier han.

Sp: Oppsiktsvekkjande

Også Senterpartiet reagerer på forslaget og peikar på at det er snakk om moglege framtidige inntekter på mange milliardar kroner.

– Det er oppsiktsvekkjande at regjeringa som ein del av innføring av eit nytt regelverk triksar til seg milliardverdiar frå kystkommunane. Her må det definitivt gjerast endringar i Stortinget, seier partiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad til NTB.

– Staten tek milliardar frå kommunane, gir millionar tilbake og sender ein del av rekninga til næringa. Senterpartiet er heilt klare på at kommunanes del av dette må betydeleg opp, seier han.

Nøgd med produksjonsavgift

Fylkesnes er samtidig svært nøgd med forslaget om produksjonsavgift, som kjem i staden for den omstridde grunnrenteskatten som eit statleg utval har gått inn for.

Å innføre ei grunnrente, det vil seie ein skatt på dei ekstra inntektene oppdrettsselskapa har på å utnytte ein naturressurs, har ingen av partia på Stortinget støtta, ifølgje SV-politikaren.

Også havbruksnæringa har jobba iherdig imot ein slik grunnrenteskatt,

Fylkesnes påpeikar samtidig at det var SV som først foreslo ei slik produksjonsavgift i 2016. Då røysta eit fleirtal på Stortinget for forslaget, som sidan vart trenert av dåverande fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Etter dette sette regjeringa altså ned utvalet som landa på ein grunnrenteskatt – som få ønskjer.

Fylkesnes trur eit fleirtal på Stortinget vil seie ja til produksjonsavgifta.

– Det er jo dette det er politisk mogleg å få til, seier han.

