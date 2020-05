Sanner lovar å opne pengesekken meir

innenriks

– Det er ikkje noko mål å bruke mest mogleg, men det er viktig å bruke det som er nødvendig for å kome gjennom krisa, sa finansministeren på ein pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett tysdag.

Sanner la til at det kjem fleire tiltak i slutten av månaden, og at ønsket frå stortingspartia var å få revidert nasjonalbudsjett til vanleg tid.

– Vi varsla at vi treng litt meir tid for å kome med Noregs veg ut av krisa. I neste plan kjem det nye tiltaket. For dei som er uroa over at vi ikkje bruker nok oljepengar, så kjem det til å bli brukt noko meir, sa han.

Sanner understreka òg at tiltaka som blir lagde fram, må vere målretta.

– Det er viktig at vi kjem tilbake til 3-prosentbanen og reverserer nokon av tiltaka, svara han.

