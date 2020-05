Sp: Ikkje aktuelt å kutte i kommunevelferda

innenriks

– Det er ekstremt viktig at ein ikkje legg opp til ein kommuneøkonomi som fører til at kommunar må kutte løyvingane til skular og sjukeheimar. Det er uaktuelt, slår Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB.

Samtidig er det store forskjellar mellom kommunane, påpeikar han.

– Vi må bli samde om kva som er fakta. Her sprikjer det veldig mellom kva kommunen melder, og kva regjeringa meiner. Det viktigaste er tryggleik for kommunane slik at dei slepp å kutte, seier Vedum.

Han meiner òg det vil vere avgjerande framover å få arbeidsløysa ned.

– Bak dei store tala i budsjettet må vi sjå på korleis arbeidsløysa i dei ulike delane av landet utviklar seg. Vi må klare i revidert å setje inn tiltak der det er størst utfordringar, seier Vedum.

– Med den høge arbeidsløysa vi har no, vil det vere krise om kommunane må kutte planlagde oppussingsprosjekt for å spare pengar.

