Telia opnar 5G-nettet i Noreg

innenriks

– Dette er ein merkedag i historia til Telia og for kundane våre. I ei tid der vi verkeleg ser kva den digitale grunnmuren vår har å seie for å halde samfunnshjula i gang, er vi utruleg stolte over å kunne opne 5G-nettet vårt for kundane, med Lillestrøm som første stad ut, seier administrerande direktør Stein-Erik Vellan i Telia Noreg.

Selskapet har som mål at opp mot halve folket skal ha 5G-dekning neste år.

– Dette handlar om konkurransekraft for landet vårt. Mobilnettet for neste generasjon, 5G, opnar for dei digitale tenestene i framtida. Dette bidreg til å sikre at norske mobilnett òg i framtida vil vere blant dei beste i verda, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Telias 5G-nett skal gjennom året utvidast i Oslo, Trondheim og Bergen.

(©NPK)