Uvêr og kraftige snøbyer i Sør- og Nord-Noreg tysdag og onsdag

På riksveg 7 over Hardangervidda er det tysdag innført kolonnekøyring for alle køyretøy på grunn av uvêr. Det er òg dårleg sikt og krevjande køyreforhold på riksveg 15 over Strynefjellet, melder Vegtrafikksentralen i vest.

I Troms og Finnmark er E6 fleire stader stengd, mellom anna over Kvænangsfjellet, Sennalandet og nord ved Hatter. Også andre fylkesvegar er stengde på grunn av uvêret.

Kraftige snøbyer i Troms og Finnmark er venta å halde fram onsdag, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Det kan kome mellom 10–20 centimeter snø på 24 timar, og instituttet har skrive ut gult farevarsel for regionen.

På Austlandet blir det meldt om frostnetter. Natt til tysdag sokk temperaturen under null grader.

