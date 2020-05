Dagens Næringsliv og Retriever møtest i retten etter sommaren

innenriks

Hovudforhandlinga er fastsett hos Oslo tingrett i to veker frå måndag 17. august, skriv Journalisten.

Då søksmålet vart kjent i 2018, uttalte sjefredaktør Amund Djuve til Medier24 at dei meiner Retriever driv ulovleg medieovervaking, distribusjon av medieinnhald, mediearkiv og medieanalyse av innhaldet til DN.

Dåverande noregssjef Espen Viskjer i Retriever sa då at dei hadde gått over til ei form for medieovervaking som ikkje krev avtale med DN, etter at avisa nekta Retriever ein ny avtale på like vilkår som konkurrentane

– Denne forma er avklart rettsleg og byggjer på langvarig bransjepraksis. Vi beklagar at det er oppstått ein rettsleg prosess, men føler oss veldig tryggje på utfallet, skreiv Viskjer.

Retriever er eigd av nyheitsbyråa TT og NTB. Dagens Næringsliv er eigd av konsernet NHST, som også eig Retriever-konkurrent Mynewsdesk.

(©NPK)