Fem parti på Stortinget vil ha eit nytt selskap for jernbaneutbygging

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å utsetje bygginga av eit sentralt dobbeltspor mellom Oslo og Hamar med to år. Det har fått fleire parti til å reagere, skriv Aftenposten.

Lengst går Frp, som i ei pressemelding går inn for å opprette eit nytt selskap – Nye Baner – etter modell av vegselskapet til regjeringa Nye vegar.

– Nye banar trengst for å få meir jernbane for pengane. Vi kan ikkje halde fram med å sjå at nye jernbaneprosjekt sprekk med milliardar på milliardar. Vi treng nye tankar, nye idear og nye moglegheiter for å sikre at vi får bygd ut eit moderne og framtidsretta jernbanenett innanfor fornuftige rammer, seier samferdselspolitisk talsmann Bård Hoksrud i Frp.

Samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli i Ap seier til Aftenposten at partiet ønskjer ein full gjennomgang av det store Intercityprosjektet, og meiner at det er openberra at regjeringa har mista kontrollen med prosjektet.

Også regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF ber si eiga regjering om å «vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Samferdselsdepartementet, som ein del av gjennomgangen av jernbanereforma».

