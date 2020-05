Forsvarar tek ransaking av Tom Hagens bustad og hytte til retten

innenriks

Det stadfestar politiet i ei pressemelding.

Politiet opplyser at dei onsdag har gitt eit tilsvar, og at dei no ventar på rettsavgjerda.

– Vi gjennomfører denne ransakinga for å finne spor på stader der den fornærma Anne-Elisabeth Hagen har vore, seier påtaleansvarleg Haris Hrenovica.

Då Tom Hagen vart sett fri frå varetekt førre veke, ønskte han å flytte heim til bustaden sin i Sloraveien 4 på Lørenskog, ifølgje advokaten. Men politiet meiner at bustaden er åstad for eit drap og ønskjer derfor å halde på huset. Politiet har vist til eit punkt i straffeprosesslova om såkalla tredjemannsransaking.

Holden har tidlegare fortalt NTB at dei ønskte å få vurdert om denne tredjemannsransakinga er lovleg.

