Hagen-familien kritisk til politietterforskinga – vil ikkje avhøyrast på nytt

Dei tre vaksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen meiner faren, som er sikta for drap, er uskuldig og at drapsetterforskinga til politiet avgrensar sjansen for å finne mora, skriv Romerikes Blad.

– Dei er sterkt bekymra for at politiet held fram i det spora dei openbert har låst seg i no og tydelegvis har vore i veldig lenge. Det er at Tom Hagen er gjerningsmannen. Dette er dei overtydde om er feil, og dei er sterkt bekymra for konsekvensane dette har for saka, seier bistandsadvokaten til familien, Ståle Kihle, til avisa.

Politiet har bede om nye avhøyr av dei tre, men dei har takka nei til å snakke med politiet etter at faren vart sikta for drap, skriv VG.

– Barna ville ikkje avhøyrast førre veke, og det vil framover vere naturleg for dei å vurdere om det er nødvendig for dei å forklare seg ytterlegare. Dei har allereie gitt mange politiforklaringar, seier Kihle til avisa.

Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå heimen sin i Lørenskog 31. oktober 2018, og familien meiner politiet burde leitt etter henne.

Politiet har ikkje svart på kritikken frå familien, men statsadvokat Kirsti Guttormsen seier ho har full tillit til etterforskingsleiinga i Lørenskog-saka.

– Etterforskinga har vore breitt anlagt sidan starten, noko ho framleis er. Politiet har teke ut og halde oppe siktingar i saka, og etterforskinga går framleis føre seg, seier Guttormsen.

