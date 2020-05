Hus teke av 150 meter breitt jordskred ved Mosjøen

innenriks

Politiet i Nordland opplyser på Twitter at alle nødetatar, redningshelikopter og frivillige er kalla ut til rasområdet. Huset ligg ned mot elva Drevjo i området Jonsrud. Det blir no jobba med evakuering av oppimot ti husstandar i området.

– Skredet blir anslått til å vere 150 meter breitt og 450 meter langt. Eit hus eller ein fritidsbustad er teke av skredet, seier operasjonsleiar Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt.

– Jordskredet har teke med seg eit hus og frakta bygningsmassen ut til elva. Vi held på å sjekke det no. Det er to helikopter i området i tillegg til mannskap frå Røde Kors, Norske redningshundar og nødetatane, seier redningsleiar i Hovudredningssentralen (HRS) Ørjan Delbekk til NTB.

HRS opplyser til TV 2 at det går bilspor inn i skredet.

Ifølgje operasjonsleiar Bernhoft er det kalla inn geologar til staden for å vurdere om det er fare for nye skred. Helgelands Blad skriv at sjukehuset er sett i beredskap.