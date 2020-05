Kraftig fall i nybustadsalet – frykt for masseoppseiingar

innenriks

Alle pilene peikar nedover for bustadprodusentane. No åtvarar administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mot dei dramatiske konsekvensane det kan få viss utviklinga held fram og ikkje noko blir gjort.

– Det kan bli ganske svart for næringa, sa han i samband med framlegginga av apriltala onsdag.

Dei viser ein salsnedgang på 45 prosent samanlikna med april i fjor. Det samla nybustadsalet så langt i år har falle 29 prosent samanlikna med same perioden i fjor.

Igangsetjinga av byggjeprosjekt i april var 32 prosent lågare enn i april i 2019, medan den samla igangsetjinga så langt i år er 11 prosent lågare enn i fjor.

