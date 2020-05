NHO Reiseliv ventar at nordmenn ferierer innanlands i sommar

innenriks

EU-kommisjonen legg i planen sin for korleis reiselivet skal komme seg på fote igjen, opp til ei gradvis opning av grensene i Europa, og dei ser for seg å starte med land der smittesituasjonen er lik.

Fredag kjem den norske regjeringa med sine reiseråd for sommarferien.

Administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv seier til NTB at dei ventar at nordmenn tek ferien i Noreg i sommar, og at styresmaktene ikkje opnar grensene til Noreg før 15. august.

Kan utsetje utanlandske bestillingar

Ho trekkjer fram akkurat denne datoen og peikar på at Justis- og beredskapsdepartementet i eit brev til EU har meldt eit ønske om å forlengje grensekontrollen med 90 dagar frå 15. mai. Kontrollen kan dermed forlengjast, men er så langt berre vidareført fram til 16. mai.

– Utanlandske bestillingar hos norske bedrifter før den datoen kan utsetjast i eitt år, slik at plassane kan frigjerast til nordmenn, seier Devold.

NHO Reiseliv meiner òg at det kan gå greitt å opne grensene mellom dei nordiske landa.

– Viss dei nordiske landa har den same låge smittespreiinga, er ei tidlegare opning for Norden mogleg, slik dei tre baltiske landa allereie har vedteke. Dette må løysast gjennom semje på felles nordisk nivå. Uansett er det viktig med krystallklar tale frå norske styresmakter fredag, slik at bedriftene kan planleggje framover, seier Devold.

Virke: Håper på gradvis opning

Også i Virke Reiseliv er dei opptekne av at regjeringa kjem med tydelege retningslinjer.

– Vi håper at nordmenn har lyst til å reise i sitt eige land. Men for at det skal skje, treng ein klare og tydelege beskjedar frå regjeringa, seier leiar Astrid Bergmål til NTB.

Bergmål understrekar samtidig kor viktig det er for næringa å komme i gang etter å ha stått bom stille under koronakrisa. Ho tek til orde for ei gradvis opning og synest det er positivt at EU viser vilje til å hjelpe reiselivet gjennom krisa.

– Vi håper jo at det internasjonale reiselivet vil komme i gang igjen så fort som mogleg og på ein trygg og god måte. Det er viktig for norsk reiseliv, som både treng turistar i Noreg og dei som kan reise ut av landet, seier ho.

Solberg: Må innstille seg på noregsferie

Statsminister Erna Solberg (H) seier til NTB onsdag ettermiddag at nordmenn i utgangspunktet må innstille seg på noregsferie i alle fall i den første delen av sommarferien.

Ho seier at det som avgjer om reiserestriksjonane utanlands held fram, er smittesituasjonen i dei ulike landa.

– Vi treng ikkje å importere smitte til Noreg når vi har situasjonen under kontroll, og det kjem vi til å vere opptekne av, seier Solberg, som ikkje vil gi nokon dato for når det igjen kan opnast for utanlandsferiar.

(©NPK)