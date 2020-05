innenriks

April vart den verste månaden gjennom tidene for byhotella, skriv Dagens Næringsliv. Avisa gir att tal frå Benchmarking Alliance som viser at talet på selde rom låg 85–95 prosent lågare i april i år enn i same månad i fjor.

Heilt på botnen målt i belegg, altså delen tilgjengelege hotellrom som vart leigd ut kvar natt, hamna Hamar. Der stod 97 prosent av romma tomme i april.

Situasjonen var ikkje stort betre i Oslo. Der stod 94 prosent av hotellromma tomme.

