Norwegian-leiinga vil kjøpe aksjar for 1,3 millionar kroner

Konsernsjef Jacob Schram har teikna seg for aksjar for 700.000 kroner, medan finansdirektør Geir Karlsen og styreleiar Nels Smedegaard har søkt om å få kjøpe nye aksjar for høvesvis 500.000 og 100.000 kroner.

Det opplyser Norwegian i ei børsmelding onsdag morgon.

Den offentlege aksjeutvidinga på maksimalt 400 millionar kroner vart lyst ut i kjølvatnet av at kreditorane til selskapet gjekk med på ein omfattande redningspakke i starten av mai. Emisjonen har tiltrekt seg «sterke investorar» og er med til saman 12.500 ordrar allereie fleire gonger overteikna, fortel selskapet.

