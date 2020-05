Oljefondet kastar ut seks selskap på grunn av klima og miljøpåverknad

innenriks

Selskapa Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc og Imperial Oil Limited er kasta ut fordi dei i ein «uakseptabel grad fører til utslepp av klimagassar».

– Etikkrådet tilrådde å stenge ute selskapa grunna klimagassutsleppa frå utvinning av olje til oljesand. Det er første gong dette kriteriet blir brukt, opplyser Noregs Bank.

Også selskapa ElSewedy Electric Co og Vale SA blir stengt ute fordi dei bidreg til alvorleg miljøskade. ElSewedy Electric Co på grunn av utbygginga av eit vasskraftprosjekt i Tanzania, og Vale som følgje av fleire dambrot.

I tillegg er Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) utestengt på grunn av at selskapet medverkar til grove eller systematiske menneskerettsbrot.

– Selskapet vart anbefalt avvist grunna menneskerettsbrot i samband med utbygginga av kraftverket Belo Monte i Brasil, skriv Noregs Bank.

To selskap er òg henta inn i varmen igjen: AECOM og Texwinca Holdings Ltd. Det skjer etter at førstnemnde har slutta med produksjon av kjernevåpen, og sistnemnde har betra rettane for arbeidstakarane sine.

