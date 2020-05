Rapport: Humlene er mindre trua enn frykta

innenriks

I rapporten kjem det fram at sjølv dei mest trua artane, kløverhumle, slåttehumle og lundgaukhumle, har livskraftige bestandar lokalt i kjerneområda sine.

– Det ser ut til at vegkantar, anleggsområde og grustak til ei viss grad kompenserer for det gamle, varierte og artsrike kulturlandskapet som levestad for desse artane, seier seniorrådgivar Øystein Røsok hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til Fylkesmannens nettsider.

Røsok er medforfattar på studien, som er publisert i tidsskriftet Fauna.

Røsok kjem likevel med eit lite stikk og oppmodar til tiltak som kan leggje til rette for humler og andre insektartar.

– Her har lykka vore betre enn forstanden, for desse områda har i lita grad vore tilrettelagde for trua humleartar. Men skal vi klare å få med oss desse trua artane inn i framtida og oppnå livskraftige bestandar innanfor dei naturlege utbreiingsområda deira, må det ei medviten forvaltning til, seier han.

Meir enn tusen insektartar er vurderte som trua i Noreg, ifølgje Fylkesmannen.

