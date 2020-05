Regjeringa vil at innsette i fengsel kan få besøk igjen

innenriks

– Situasjonen er mykje meir oversiktleg no enn han var i mars. Derfor er det rimeleg at Kriminalomsorga no vurderer konkret i kvart enkelt tilfelle om det er behov for å nekte innsette besøk, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i ei pressemelding onsdag.

Regjeringa foreslår derfor at innsette berre skal nektast besøk dersom besøket inneber ein særskild smitte- eller helsefare, eller at sjukefråvær i fengselet vil gjere det uforholdsmessig krevjande å gjennomføre besøket.

Dersom det ikkje kan gjennomførast besøk, skal Kriminalomsorga leggje til rette for at den innsette kan ha kontakt med familie eller personar som står dei nær ved bruk av fjernkommunikasjon.

