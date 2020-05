Støre ber regjeringa få opp farten med jobbtiltak

innenriks

– Eg er uroleg for at regjeringa er passiv overfor dei som er utanfor arbeid, sa Arbeidarparti-leiaren under den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag morgon.

Han kritiserte statsminister Erna Solberg (H) for å ikkje prioritere dei arbeidsledige og permitterte i det reviderte nasjonalbudsjettet som vart lagt fram tysdag.

Open for diskusjon

Mellom anna etterlyste Støre forsøksordningar med lønnstilskot til bedrifter, slik at permitterte raskare kan komme tilbake i jobb.

– Vi er opne for å diskutere lønnstilskot, men eg har enno ikkje høyrt om ein modell for dette som kan implementerast over natta, svarte statsminister Erna Solberg (H) frå talarstolen i Stortinget.

Ho lova ein pakke med tiltak for arbeidsledige og permitterte i månadsskiftet mai/juni.

– Lite tid

Støre viste til ein kommentar arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gav til NRK tysdag om at «det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst».

– Ja, vi veit lite om det. Men vi har lite tid, påpeika Støre.

Han tok fram eit sitat frå den kjende økonomen John Maynard Keynes:

– Mange siterer Keynes. Han sa at på lengre sikt vil vi alle vere døde. Vi skal altså gjere noko på kort og mellomlang sikt. Vi veit lite om korleis arbeidsmarknaden vil vere på lang sikt. Det stemmer. Men vi har altså 390.000 utanfor arbeidslivet, og mange andre står i fare for å hamne utanfor, sa Støre.

– Smittevernomsyn

Statsministeren forklarte utsegna frå statsrådskollega Isaksen om at det har lite for seg å få mange tilbake i jobb, slik:

– Det er ei utsegn som eg trur har hatt eit meiningsinnhald som ikkje kjem så godt fram. Utfordringa er at vi mange stader ikkje kan sende folk tilbake i jobb av omsyn til smittevernet. Då er det ein del tiltak du ikkje kan gjere for å motivere folk til å gå på jobb, sa ho.

