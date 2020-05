Ventar på avgjerd om politiet kan halde på huset og hytta til Tom Hagen

innenriks

Det stadfesta politiet i ei pressemelding onsdag. Forsvararen til Hagen, Svein Holden, meiner politiet ikkje har halde seg innanfor lova.

– Straffeprosesslova gir alle sikta ein viktig rettstryggingsgaranti: Politiet kan ikkje gå inn i deira private heim utan rimeleg grunn til mistanke, skriv Holden i ein SMS til NTB.

Med rimeleg grunn til mistanke blir det meint at det er meir sannsynleg at Tom Hagen er involvert enn at han ikkje er det.

– Vi har gitt retten tilsvar i dag, og det er no gjenstand for vurderinga hos retten. På eit generelt grunnlag kan eg likevel seie at politiet meiner det framleis er rimeleg grunn til mistanke om at Anne-Elisabeth Hagen er utsett for ei straffbar handling, seier påtaleansvarleg i saka Haris Hrenovica til NTB.

Politiet antek reknar med at avgjerda vil vere klar gjennom ein gong onsdag, eller torsdag.

Drapsåstad

Då Tom Hagen vart lauslaten førre veke, kunne han ikkje flytte heim til bustaden sin i Sloraveien 4 på Lørenskog. Politiet meiner at bustaden er åstad for drap og ønskjer derfor å halde på huset. Dei har vist til punktet i straffeprosesslova om såkalla tredjemannsransaking.

Politiet ønskjer ikkje å svare på kor lenge dei ønskjer å halde på bustaden i Sloraveien 4.

– Det er gjenstand for fortløpande vurdering. Det er behov for det til vi har gjort som vi skal, seier Hrenovica.

Politiet svarer

Førre veke vart det klart at lagmannsretten var usamd i vurderinga til politiet om at det er rimeleg grunn til å mistenkje Tom Hagen for å vere involvert i drapet på kona. Dermed vart han lauslaten frå varetektsfengsel.

Både forsvararen til Tom Hagen og bistandsadvokaten til Hagen-familien har uttrykt bekymring om at politiet no har låst seg fast i eit spor, og at eventuelle gjerningsmenn dermed glepp unna.

– Vi har heilt frå starten etterforska saka breitt og følgt dei spora vi har funne. Det har vore, og er, ei krevjande etterforsking, spesielt fordi vi meiner nokon medvite har gått inn for å villeie politiet. Politiet har eit særskilt ansvar for å sikre ei objektiv etterforsking, seier politimeister Ida Melbo Øystese.

Ber familien om hjelp

Dei tre vaksne barna til Hagen har gjennom bistandsadvokaten sin uttalt at dei er overtydde om at faren deira er uskuldig. Dei meiner òg at etterforskinga til politiet har eit einsidig preg og har derfor nekta å stille opp til avhøyr den siste tida, skriv Romerikes Blad.

– Vi har forståing for at dette er ei veldig belastande sak for den næraste familien. Samtidig har vi eit sterkt ønske om at dei òg bidreg til å kaste vidare lys over saka og gir oss informasjon som er veldig viktig for oss for at vi kan finne ut kva som skjedde med Anne Elisabeth, og kven det er som har hatt ei rolle i det, seier Øystese til NTB.

Politiet uttaler at dei når som helst er klare til avhøyr viss barna ønskjer det.

