Atomoppryddinga i Noreg kan koste 20 milliardar kroner

– Det har vore avgrensa reaktorverksemd i Noreg, men vi har kompliserte anlegg og avfall som gjer at oppryddinga kjem til å koste mykje. Rapporten viser kor kostnadskrevjande og langsiktig nedbygginga kan komme til å bli. Tiltaka som blir foreslått, vil bidra til å gjere oppryddinga så effektiv som mogleg, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Atomreaktoren i Halden vart stengd i 2018, medan reaktoren på Kjeller vart stengd i 2019.

Den nye delrapporten viser at rivinga av anlegga og tilbakeføring av områda vil koste rundt 7 milliardar kroner. Samtidig vil det komme kostnader på rundt 13 milliardar kroner til behandling av brukt brensel og lagring av radioaktivt avfall. Det blir presisert at det er stor uvisse om kostnadene.

Oppryddinga kjem venteleg til å ta 20–25 år.

– Vi skal rydde opp for å sikre oss mot skadelege konsekvensar for menneske og miljø frå radioaktiv stråling frå den verksemda som har vore. Utgreiinga er ein del av det puslespelet som no blir lagt for at vi skal få ei trygg og effektiv opprydding. Ryddearbeidet skal vurderast grundig og etter planen behandlast av regjeringa hausten 2020, seier Nybø.

