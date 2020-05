Eks-politikar dømt til fengsel for å ha oppmoda til overgrep av barn

innenriks

60 dagar av dommen er gjort kravd. Lovbrota skjedde delvis medan mannen framleis var aktiv som politikar, skriv Dagsavisen.

Chattinga bestod òg i å planleggje det som retten skildrar som «pedo-treff», altså møte der ein ser på overgrepsfilmar saman.

Mennene sende òg overgrepsbilde til kvarandre.

Den no dømde mannen fortalde i chatten at han kjende ein svensk aleinefar med to gutar på seks og to år, og korleis aleinefaren hadde fortalt at han gjorde overgrep mot barna.

Den tidlegare politikaren tilstod i retten, og ifølgje forsvararen hans, advokat Annette Barlinn, angrar han på det han har gjort.

