Equinor endrar rapportrutinar etter USA-avsløringar

Frå no av vil selskapet rapportere om USA-satsinga kvart einaste kvartal framfor ein årleg rapport, skriv E24.

– Equinor vil framover rapportere verksemda i USA som eit eige driftssegment under Leiting og produksjon internasjonalt. Dette inneber at Equinor vil gi same finansielle informasjon for USA som for rapporteringssegmenta, skriv Equinor i ei pressemelding.

Frå andre kvartal 2020 vil selskapet mellom anna rapportere rekneskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringar, eventuelle nedskrivingar og reverseringar, og dessutan utvikling innanfor anleggsmiddel frå verksemda i USA.

Dagens Næringsliv skreiv førre veke at Equinor har tapt rundt 200 milliardar kroner dei 20 åra konsernet har vore i den amerikanske marknaden.

Aksjonærar har kritisert oljegiganten for manglande informasjon rundt milliardtapa, men selskapet avviser at dei med medvit har halde noko hemmeleg.

– Det har ikkje vore noko hemmeleghald, men vi vil no gjere endringar for å synleggjere resultatutviklinga i USA, også i kvartalspresentasjonane våre, sa konsernsjef Eldar Sætre torsdag.

