Framstegspartiet vil utsetje krav om nullutslepp i fjordar

– Framstegspartiet har tidlegare åtvara sterkt mot å innføre nullutsleppskrav i norske fjordar før den nødvendige teknologiske utviklinga har komme på plass og gjort dette mogleg, seier Frps miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Bakteppet er at Stortinget i 2018 vedtok at det skal innførast krav om nullutslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast i 2026.

Sjøfartsdirektoratet har no greidd ut saka for Klima- og miljødepartementet. Vurderinga frå direktoratet er at det ikkje er realistisk å få på plass nullutsleppsløysingar for større turistskip som cruiseskip allereie innan 2026.

Sjøfartsdirektoratet tilrår derfor at nullutsleppskravet blir utsett til 2030.

– Eg ser på Sjøfartsdirektoratets tilrådingar om å utsetje desse krava til 2030 som ei langt meir realistisk tilnærming enn kva som tidlegare er foreslått, seier Halleland.

– Eg forventar at regjeringa straks tek til seg dei faglege tilrådingane og utset kravet, seier han.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalte tidlegare denne veka til Stortinget at det er for tidleg for regjeringa å konkludere på spørsmålet no, men at han framleis tek utgangspunkt i at nullutsleppskravet skal nåast i 2026.

