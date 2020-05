Fylkesmannen opprettar tilsynssak etter LAR-dødsfall i Stavanger

innenriks

Kvinna, som var LAR-pasient (legemiddelassistert rehabilitering), fekk delt ut seks LAR-brukardosar på éin gong – i tråd med dei nye rutinane frå helsestyresmaktene, skriv Stavanger Aftenblad.

Etter at ho fekk LAR-medisinane vart ho funnen livlaus i den kommunale leilegheita si. Vanlegvis får LAR-pasientar delt ut berre éin dose kvar gong, men på grunn av smittevernstiltak får pasientane no delt ut medisinar for éi veke av gongen, og skal sjølv administrere desse.

Statens helsetilsyn meiner at kvinna kan ha teke overdose, og bad fylkesmannen vurdere å opprette tilsynssak.

Helse Stavanger skal svare innan tysdag neste veke, medan Stavanger kommune har fått forlengt svarfristen til 5. juni.

