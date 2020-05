innenriks

Kleveland vart valt som leiar for organisasjonen i 2014, og kallar avgangen sin for udramatisk. Ho har gitt valkomiteen beskjed om avgjerda si.

– Fornying er sunt for organisasjonar, så no gjennomfører eg det eg har stått for lenge, seier ho til Nationen.

I 2017 var Kleveland 45 stemmer unna å bli valt inn som stortingsrepresentant for Senterpartiet frå Vestfold. No vil ho prøve på nytt til valet i 2021.

Kleveland held fram som leiar dei seks månadene som er igjen av perioden hennar.

