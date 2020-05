Tre menn varetektsfengsla etter båtmotortjuveri i Bergen

innenriks

Dei tre mennene vart fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. To av vekene blir med full isolasjon, skriv Bergensavisen.

To av mennene har erkjent straffskuld for tjuveria. Dei to kom nyleg til Noreg, og har ikkje fast adresse her. Begge skal ha hatt tilhald i ei campinghytte i bergensområdet. Ein 28 år gammal mann erkjende tidleg straffskuld.

– Han erkjenner straffskuld for alle tjuveria, seier politiadvokat Asbjørn Onarheim i Vest politidistrikt til avisa.

Mannen var sjåfør i bilen som vart stansa av politiet tysdag denne veka. I bilen var det fire påhengsmotorar. Sjåføren og ein annan mann i bilen vart arresterte, før politiet beslagla ytterlegare 20 motorar som har vorte stole i området dei siste vekene.

Den jamgamle mannen som var med i bilen, innrømmer òg straffskuld, ifølgje advokatfullmektig Sindre Tveit.

Politiet reknar med at motorane til saman har ein totalverdi på over 1,5 millionar kroner.

