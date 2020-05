Utviklingspolitikken blir påverka av koronakrisa

innenriks

I det reviderte statsbudsjettet som vart presentert tysdag, vart ikkje det vedtekne målet om at éin prosent av BNI skal gå til bistand endra. Men det blir varsla om at endringar kan komme.

– Verda er verkeleg snudd på hovudet. Det får konsekvensar for utviklingspolitikken. Heilt openbert, seier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til Vårt Land.

Regjeringa peikar på at covid-19 endrar rammene for norsk og internasjonal bistand og at det blir nødvendig å justere pengebruken deretter.

«Omprioriteringer mellom langsiktige mål» og «prioriteringer og håndtering av Covid-19 på kort og mellomlang sikt kan bli nødvendig», heiter det i proposisjonen.

– Vi har ikkje flytta ­politikken, men må sjå helseutviklinga i samanheng med bistandspolitikken, seier Ulstein til avisa.

