Andre smittsame sjukdommar fall med 70 prosent under pandemien

Torsdag 12. mars innførte styresmaktene dei mest inngripande tiltaka vi har hatt i Noreg i fredstid for å avgrense koronasmitten.

Veka etter, og dei to neste vekene, stupte talet på innrapporteringar av andre smittsame sjukdommar frå legar og laboratorium i registeret MSIS. Det viser ein studie gjennomført av fire forskarar ved Folkehelseinstituttet som vart publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening denne veka.

I veke 12, som byrja 16. mars, rapporterte legar og laboratorium om 47 prosent færre tilfelle av smittsame sjukdommar samanlikna med medianen frå 2017–2019. Deretter vart det 50 prosent færre tilfelle i veke 13 og 69 prosent færre tilfelle i veke 14.

Forskarane meiner det at folk har hatt mindre sosial kontakt med kvarandre, at restaurantar har stengt, meir fokus på handhygiene, reiserestriksjonar og høgare forståing for smitteverntiltak hos helsepersonell kan vere årsaker til at færre smittetilfelle er registrerte. Dei peikar òg på at mange med milde symptom kan ha unngått å oppsøkje lege for å unngå koronasmitte.

Samtidig understrekar forskarane at funna òg kan kome av at mange i helsevesenet har måtta fokusere på å handtere pandemien

– Vi kan ikkje skilje ut i kva grad reduksjonen av ulike meldingspliktige sjukdommar er eit resultat av konkurrerande prioriteringar og større press på folkehelsepersonell og laboratorium, eller ein reell reduksjon i spreiing og førekomst av smittsame sjukdommar, skriv dei i artikkelen.

