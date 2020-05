Fleire Høgre-toppar vil kutte i talet på kvoteflyktningar

innenriks

Til TV 2 seier stortingsrepresentant Ove Trellevik frå Hordaland at partiet neste år bør gå til val på å ikkje ta imot nokon kvoteflyktningar.

– Eg meiner samfunnet treng ein stopp, nettopp for å integrere betre dei som har kome hit. Og veldig mange av kvoteflyktningane har veldig få føresetnader til å lykkast i Noreg, seier han.

Partifelle Stefan Heggelund sa tidlegare i veka at det økonomiske uføret som kjem av koronakrisa, gjer innstrammingar i innvandringspolitikken naudsynte. Heggelund foreslår å kutte talet på kvoteflyktningar frå dagens 3.000 og ned til 1.000.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde seier til TV 2 at 1.000 er eit passande nivå, og viser til at det er omtrent same mengd som Noreg tok imot under regjeringa Stoltenberg i 2013. Fleire stortingsrepresentantar seier til kanalen at dei er samde.

Framstegspartileiar Siv Jensen har føre forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett sagt at partiet må sjå redusering i talet på kvoteflyktningar, om det skal støtte budsjettforslaget frå regjeringa, men avvist at dette er eit ultimatum.

– Det er ikkje sånn ein forhandlar. Framstegspartiet vil jo gå inn i forhandlingar med ei liste med krav som vi ønskjer å ha igjennom. Og så er det forhandlingane som avgjer om vi blir samde eller ikkje blir samde, forklarte ho i Politisk kvarter på NRK torsdag.

